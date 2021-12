“Miminho” deixou Gonçalo feliz

Gonçalo Borges foi um dos jovens que se estreou ontem e teve dificuldades em explicar a sensação. “ Há poucas palavras para explicar um momento que sonhei durante muito tempo. Quero desde já agradecer aos meus companheiros da equipa B, ao míster da equipa B, à minha família… Por mais que tentasse imaginar como seria, quando acontece…”, referiu o extremo, de 20 anos, que viu nesta oportunidade um fator de motivação para o futuro.

“Foi um bom miminho, mas há muito trabalho pela frente, muito trabalho a fazer, sempre com os pés no chão, como tenho feito e com a ajuda de todos”, disse, satisfeito pela assistência para o golo de Pepê: “O objetivo era ajudar a equipa. Se o míster me chamou, a mim e mais elementos da equipa B, é porque confia em nós e quando entramos somos mais um para ajudar. Dei tudo pela equipa, consegui a assistência, mas o mais importante foi a vitória.”