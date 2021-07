Min-jae chamado a Tóquio'2020

Alvo do FC Porto para este verão, Kim Min-jae faz parte da lista de 18 convocados da Coreia do Sul para o torneio olímpico que terá lugar em Tóquio entre final de julho e início de agosto.

Contudo, o selecionador coreano admitiu que as dúvidas em torno do futuro do central podem levar a uma alteração na convocatória. “ Ele está atualmente numa fase de transferência e em breve tudo ficará esclarecido. É um jogador indispensável para nós, mas estamos preparados para encontrar outra solução”, admitiu Kim Hak-Bum.