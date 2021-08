Min-jae escapa ao FC Porto

Ponto final nas expectativas de o FC Porto reforçar-se com o central Kim Min-jae. O Fenerbahçe anunciou que o sul-coreano, de 24 anos, chega hoje à Turquia para realizar exames e ultimar os detalhes do contrato que o vai ligar à equipa de Vítor Pereira. Conforme Record avançou, o Fenerbahçe ofereceu melhores condições ao jogador, apesar de o FC Porto ter um princípio de acordo com o Beijing Guoan, clube chinês ao qual Min-jae está ligado até 31 de dezembro.

Entretanto, o Al-Fayha oficializou a chegada de Fernando Andrade, cedido pelo FC Porto.

James sonha... e líder viu a B

Ontem, James Rodríguez assumiu o desejo de voltar a representar os dragões. “Espero um dia voltar ao Porto, é um grande sonho”, disse, numa plataforma online.

Por fim, Pinto da Costa, Vítor Baía e Fernando Gomes (Bibota) assistiram ao vivo ao jogo de estreia da equipa B na 2ª Liga, diante do Trofense.