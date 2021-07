Min-Jae livre dos Olímpicos pela Europa

Kim Min-Jae, alvo do FC Porto para reforçar o eixo da defesa, foi ontem riscado da lista final da Coreia do Sul para o Torneio Olímpico que vai decorrer em Tóquio no final deste mês. A decisão partiu do Beijing Guoan e não agradou à Federação coreana nem ao próprio jogador, que acalentava o sonho de representar o seu país nos Jogos Olímpicos.

De acordo com a imprensa sul-coreana, na base da exigência do clube chinês está, precisamente, a possibilidade do jogador se transferir para a Europa em breve, salientando que o FC Porto é o clube que lidera o pelotão de interessados em Min-Jae. A Federação da Coreia do Sul até tinha a expectativa de que se o jogador já tivesse assinado pelos dragões teria autorização para estar no certame que se vai realizar no Japão.

O negócio, contudo, não sofreu avanços nos últimos dias, ainda que o regresso antecipado ao Beijing Guoan possa acelerar o processo.