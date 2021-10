Ministério Público investiga negócios entre FC Porto e Tombense

A CMTV revelou esta segunda-feira à noite que o Ministério Público está a investigar vários negócios que envolvem o FC Porto e o Tombense, um clube da 3.ª divisão do Brasil. Uma das transferências na mira das autoridades é a de Evanilson, que chegou ao Dragão há um ano por oito milhões de euros.





A contratação do avançado, que apesar de ter os seus direitos económicos detidos em 90% pelo Tombense, representava o Fluminense, implicou o pagamento de 98.404 euros de encargos adicionais dentro de um valor total de aquisição que atingiu 8,698.630 milhões de euros. Isto segundo a própria SAD azul e branca comunicou à CMVM.Existem ainda três jogadores com ligação ao Tombense a competir pela equipa B. No entanto, nestes casos relativos a João Marcelo, Wesley e Caíque, oficialmente encontram-se no Olival por empréstimo com opção de compra, pelo que não é conhecido até ao momento qualquer dispêndio relativo à aquisição dos seus passes.