Minuto 7 para Secretário

Enquanto luta pela vida nos cuidados intensivos do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho, depois de ter sofrido um AVC no domingo passado, Carlos Secretário, antigo futebolista, foi ontem alvo de uma onda de força no Estádio do Dragão.

Corria o minuto 7 – da camisola que vestiu ao serviço do FC Porto – quando a claque Super Dragões levantou uma tarja com as palavras "Força Secretário", acompanhando com o cântico "Secretário, Allez!", entoado a uma só voz por todos os adeptos.

De recordar que ao longo da semana o ex-jogador recebeu muitas mensagens de força, a desejar célere recuperação.