Minuto 9 foi do ‘bibota’

O minuto 9 do clássico foi dedicado pelos adeptos portistas a Fernando ‘bibota’ Gomes, que recupera de um AVC num hospital do Porto.Na bancada da claque ‘Super Dragões’ ergueu-se uma tarja com a imagem do antigo jogador e o seu nome foi entoado a uma só voz, com vaias à mistura para uma decisão da equipa de arbitragem. Antes do jogo, a claque também ergueu um pano gigante de apoio à equipa. *