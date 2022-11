Missão cumprida não impediu recados

Terminou em beleza a fase de grupos para o FC Porto, mas Sérgio Conceição não deixou de dar uns recados na hora de ‘festejar’ o 1º lugar. Primeiro a quem colocou tudo em causa ao fim de dois jogos e, depois, ao próprio grupo de trabalho, que voltou a mostrar a face de alto nível após o relaxamento nos Açores no encontro para o campeonato.

"O balanço que faço é que estamos muito felizes de conseguir o apuramento. Houve muitas pessoas, até de dentro [do clube], que meteram a viola no saco e agora nós estamos nos ‘oitavos’ com o 1º lugar garantido. É fantástico", referiu o treinador em declarações ao Porto Canal, sublinhando que "o mérito é dos jogadores", os mesmos que, mais tarde, também levaram com um recado que já tinha sido audível na conferência de antevisão.

"Não aceito uma equipa que faz isto, em termos de qualidade, com todo o respeito que tenho pelo Santa Clara perdermos pontos como perdemos. Temos de ir atrás, focar e pensar que os verdadeiros campeões são aqueles que se mantêm sempre em alto nível. Pode um dia ser menos inspirado, mas a transpiração tem de estar sempre. Se tivermos esta mentalidade, vamos até ao fim dar muita luta ao rival que vai na frente", vincou.

Sobre o jogo propriamente dito, lamentou apenas alguma ineficácia. "Tivemos momentos que roçaram a perfeição. Faltou ser um bocadinho mais eficazes à frente do Oblak", considerou Sérgio Conceição, que, após o apito final, fez questão de ir buscar o filho mais novo para dentro do relvado, isto já depois de um abraço ao ex-colega de equipa Simeone e de uma conversa com Matheus Cunha.