Missão Europa arranca hoje

Após a folga de ontem, concedida na sequência do empate com o Sporting, os jogadores do FC Porto regressam hoje aos treinos para iniciar a preparação do jogo com a Lazio, no Dragão, marcado para quinta-feira.Nessa partida, Wendell e Marchesín serão baixas por castigo e Manafá devido a lesão.O FC Porto coloca hoje à venda, na Loja do Associado, os ingressos para a deslocação a Roma, da 2ª mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Cada bilhete para esse Lazio-FC Porto custa 30 euros e a sua aquisição carece de indicação de nome, data de nascimento e nacionalidade de quem o vai usar.