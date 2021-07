Morelos na lista do FC Porto e Gerrard... já cansado

Morelos está na lista do FC Porto para o ataque e Steven Gerrard está cansado de ver o ponta-de-lança do Rangers associado a outros clubes.





"Sei de onde vêm estes rumores, mas não sei o que vai acontecer com ele", atirou o treinador inglês.Desde 2016 na Europa, com os últimos quatro anos passados no Rangers, Alfredo Morelos tem duas ambições bem delineadas para a sua carreira: "ganhar uma Liga dos Campeões e disputar a final de um Mundial pela Colômbia." Metas pessoais do jogador reveladas ao nosso jornal por fonte próxima que, no caso da competição de clubes, englobam os azuis e brancos. A hipótese FC Porto "animaria" Morelos, conhecedor "da história de outros colombianos" num clube que vê como "muito importante" no panorama internacional, à imagem, de resto, de vários históricos emblemas europeus que têm na Champions um palco habitual. A mais importante prova europeia é mesmo um fator preponderante para o ponta-de-lança quando chegar o momento de tomar uma decisão sobre o seu futuro.