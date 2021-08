Morelos tem boa ‘odd’ para rumar ao FC Porto

Uma casa de apostas lançou um desafio aos seus utilizadores sobre o futuro de Alfredo Morelos, atacante do Rangers cujas qualidades são muito apreciadas por Sérgio Conceição e restante estrutura do futebol portista. Curiosamente, segundo relata o jornal ‘The Sun’, essa mesma casa de apostas aponta o FC Porto como destino mais provável para o internacional colombiano, ao ter colocado uma ‘odd’ de baixo valor para esse cenário (1/2), bem abaixo da que foi colocada a outros potenciais destinos, como o Benfica (3/1) ou a Roma de José Mourinho (7/1).

Morelos, de resto, também caiu no goto dos adeptos portistas. Isso ficou ainda mais claro na última publicação do avançado na rede social Instagram. O avançado partilhou uma série de fotografias, onde surge bastante sorridente a festejar o golo ao Malmo, que não impediu a derrota nem o afastamento do Rangers da rota rumo à fase de grupos da Liga dos Campeões. Muitos adeptos do clube escocês lamentaram a publicação do internacional cafetero, mas os portistas foram à caixa de comentários pedir-lhe para transferir-se para o Dragão.