Morreu Alexandrino Azevedo: «Fez da paixão pelas nossas cores um modo de estar»

O Futebol Clube do Porto envia sentidas condolências à família e amigos de Alexandrino Azevedo, que fez da paixão pelas nossas cores um modo de estar. #ComoNósUmdeNós pic.twitter.com/Wef4TfBGqH — FC Porto (@FCPorto) April 30, 2023

Alexandrino Azevedo, fervoroso adepto do FC Porto, morreu este sábado aos 79 anos. Sócio do clube desde 1970, começou a colecionar tudo o que dizia respeito ao clube com 15 anos, como recorda o 'Diário de Notícias', construindo ao longo de todos estes anos um 'museu particular em casa' com um impressionante espólio."Fez da paixão pelas nossas cores um modo de estar", sublinha o FC Porto numa publicação de condolências à família nas redes sociais.O funeral realiza-se amanhã, no crematório de Matosinhos, às 14H30.