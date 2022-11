Morreu Fernando Gomes, bibota de ouro

Fernando Gomes, grande figura do FC Porto e do futebol português, morreu este sábado, aos 66 anos.O antigo futebolista lutava contra um cancro no pâncreas desde 2019, tendo sofrido recentemente um AVC.O antigo avançado venceu a Bota de Ouro da UEFA por duas vezes, a primeira em 1983 e a segunda em 1985.À família enlutada e ao FC Porto,endereça as mais sentidas condolências.