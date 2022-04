Morreu José Maria, autor do primeiro golo europeu do FC Porto

José Maria, antigo avançado do FC Porto, faleceu este sábado aos 92 anos. No seu site oficial, os dragões recordam o jogador que "representou os portistas durante oito anos, foi titular no primeiro jogo europeu do FC Porto e marcou o golo de estreia do clube em provas da UEFA".À família enlutada,endereça sentidas condolências."Faleceu, este sábado, José Maria. O antigo avançado, que tinha 92 anos de idade, representou os portistas durante oito anos, foi titular no primeiro jogo europeu do FC Porto e marcou o golo de estreia do clube em provas da UEFA.Nascido em Vila Nova de Gaia a 15 de janeiro de 1930, José Maria despontou para o futebol no Candal, de onde saiu para os Dragões em 1949. Durante oito épocas de azul e branco, assinou 78 golos, tendo conquistado um Campeonato Nacional, uma Taça de Portugal e uma Taça Associação de Futebol do Porto.A marca deixada por este antigo avançado vai para além dos troféus, já que o próprio está estreitamente associado à estreia europeia do FC Porto, tendo sido titular nessa receção ao Athletic Bilbao no Estádio das Antas a 20 de setembro de 1956 e marcado o primeiro golo europeu dos portistas nesse mesmo encontro, referente à primeira eliminatória da Taça dos Clubes Campeões Europeus.À família enlutada, o FC Porto apresenta as mais sentidas condolências".