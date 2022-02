Morreu Rolando, antigo central e capitão do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dragão de outras batalhas, antigo defesa e capitão do FC Porto, Rolando deixou-nos hoje. À família e amigos, deixamos as mais sentidas condolências. Até sempre, Rolando! #FCPorto pic.twitter.com/Rvoqrvx0KO — FC Porto (@FCPorto) February 6, 2022

Partiu mais uma referência histórica do FC Porto. Rolando, antigo defesa-central e capitão dos dragões, morreu este domingo, aos 77 anos.José Rolando Andrade Gonçalves fez a formação no emblema azul e branco e representou a equipa principal entre 1963/64 e 1975/76. Conquistou uma Taça de Portugal pelos dragões e ainda atingiu o estatuto de internacional português.Passou ainda pelo P. Ferreira, Penafiel, Freamunde e Avanca. Posteriormente, e já depois de encerrar a carreira de jogador, treinou os escalões jovens do FC Porto e integrou o departamento de scouting.À família e amigos enlutados,expressa sentidas condolências.