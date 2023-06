Morreu Silvio Berlusconi: FC Porto envia mensagem de condolências

Silvio Berlusconi morreu esta segunda-feira, aos 86 anos. No seu site oficial, o FC Porto deixou uma mensagem de condolências e lembrou ainda a amizade entre Pinto da Costa e o antigo presidente do AC Milan que, atualmente, liderava o Monza."Faleceu nesta segunda-feira, aos 86 anos, Silvio Berlusconi, antigo proprietário do AC Milan. Foi enquanto dirigente máximo dos "rossoneri", clube pelo qual conquistou 29 troféus, que o italiano privou em várias ocasiões com o FC Porto e com Jorge Nuno Pinto da Costa, resultando daí uma amizade entre os dois gigantes do futebol mundial. À família e aos amigos de Silvio Berlusconi, o FC Porto endereça as mais sentidas condolências", pode ler-se na nota de pesar.