Morreu Stéphane Demol, antigo campeão pelo FC Porto em 1989/90

O futebol belga está de luto pela morte de Stéphane Demol, ex-internacional pela Bélgica que em Portugal representou FC Porto e Sp. Braga. O antigo central faleceu esta quinta-feira, aos 57 anos, vítima de ataque cardíaco.

Pela seleção, Stéphane Demol fez parte da equipa que chegou às meias-finais do Mundial de 1986. Já a nível de clubes, o defesa sagrou-se campeão nacional pelos dragões, em 1989/90, contribuindo para a conquista do título com 12 golos - um recorde na sua carreira. Mais tarde, vestiu também a camisola do Sp. Braga, na primeira metade da época 1994/95.



Entretanto, o FC Porto já reagiu à morte do ex-jogador nas redes sociais. "Um defesa que também era golo. Um campeão. Um Dragão. Um de nós. Até sempre, Stéphane Demol! Sentidas condolências à família e amigos", escreveu o clube.