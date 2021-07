Mourinho agradece a Pinto da Costa e ao FC Porto: «Uuma boa sessão de treino»

Após a partida de pré-temporada entre FC Porto e Roma, que terminou empatada (1-1), José Mourinho agradeceu aos dragões e a Pinto da Costa pelo bom "treino" realizado entre as duas equipas, assim como pelo presente que os azuis e brancos ofereceram ao atual treinador da Roma, uma recordação de quando conquistou, ao serviço do clube, o título de campeão europeu em 2004.





"Muito obrigado ao presidente por este presente maravilhoso e obrigado ao FC Porto por uma boa sessão de treino. Treinar contra uma equipa que começa o campeonato no dia 8 de agosto foi muito bom para uma equipa que só começa no dia 22. Temos equipa. Somos unidos, somos amigos. Bravo rapazes", publicou Mourinho na sua página oficial de Instagram.Recorde-se que o FC Porto começa a Liga Bwin 2021/2022 em casa frente ao Belenenses SAD, no dia 8 de agosto, pelas 18 horas, enquanto a Roma arranca o campeonato italiano no Estádio Olímpico, contra a Fiorentina, no dia 22 do mesmo mês.