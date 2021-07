Mourinho e Conceição abraçaram-se e o treinador da Roma foi ainda ao banco do FC Porto

José Mourinho e Sérgio Conceição protagonizaram um bonito momento de confraternização antes do arranque da partida particular entre FC Porto e AS Roma, que se disputa esta quarta-feira no Estádio Algarve. Os dois treinadores portugueses cumprimentaram-se antes do apito inicial do encontro e estiveram à conversa por uns breves momentos, com o técnico da formação italiana a cumprimentar ainda todos os membros que se encontravam no banco de suplentes dos dragões.





O momento foi capturado pela transmissão televisiva do Porto Canal.