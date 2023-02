Movimentações no mercado de verão custaram mais de 42 milhões de euros ao FC Porto

No Relatório e Contas do primeiro semestre de 2022/23, a SAD do FC Porto deu conta dos movimentos de mercado de verão, sendo que as contratações para esta época entraram todas no exercício. Em aquisição de passes, a SAD gastou um valor superior aos 42 milhões de euros, ao qual se acrescentam encargos adicionais superiores a 6 milhões.A contratação de David Carmo (20,2 M€ de passe, além de 750 mil euros de encargos adicionais) é a fatia maior deste bolo, seguido de Veron (10,2 M€, com 2,2 M€ de encargos adicionais), Eustáquio (4,2 M€, com 50 mil euros de encargos) e André Franco (4 M€ com 64 mil euros de encargos). Quanto a Samuel Portugal, a SAD informou ter pago 2,5 milhões de euros por 55 por cento dos direitos económicos do jogador, contrariamente ao que Pinto da Costa havia dito na altura da contratação, onde revelou que o guarda-redes custou 1 milhão de euros por 20 por cento dos direitos económicos.No que a vendas diz respeito, os negócios incluídos foram os de Francisco Conceição (5 M€), Sérgio Oliveira (3 M€, com menos-valia de 820 euros), Marchesín (1 M€, com menos-valia de 989 mil euros).Os dragões assumiram ainda que "os encargos com serviços de intermediação nas aquisições de passes" de jogadores realizados nos períodos de seis meses findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021, acima referidos, bem como na negociação e renegociação dos contratos de trabalho com jogadores, ascenderam a um "total de 5,4 milhões de euros e 1,8 milhões de euros, respetivamente".