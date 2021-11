Ministério Público suspeita de crimes em mais de 15 negócios milionários do FC Porto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na Operação Prolongamento, o Ministério Público investiga as transferências de jogadores como Brahimi, Quaresma, Aboubakar e Mateus Uribe, entre outros. Suspeita que parte do dinheiro das comissões beneficiou Pinto da Costa, avança a Sábado De acordo com o mandado de buscas ao FC Porto, a que a Sábado teve acesso, estas operações deveram-se às suspeitas de "esquemas de fraude que envolvem a montagem de justificações contratuais, designadamente referentes a serviços de intermediação de contratos desportivos e consultoria, para suportar a atribuição, pelo FC Porto e pela sua SAD, de vantagens indevidas ou não declaradas em sede fiscal, em benefício de pessoas físicas e de outras sociedades".