MP suspeita que Pedro Pinho tem funcionado como "testa de ferro" de Pinto da Costa, avança a Sábado

O procurador Rosário Teixeira investiga, pelo menos, sete negócios de jogadores que passaram pelo FC Porto, explicando que o "modus operandi" de Pedro Pinho passava por nunca faturar diretamente à SAD. Há também suspeitas de negócios imobiliários entre Pinho e o presidente do FC Porto.De acordo com a Sábado , o Ministério Público diz que Pedro Pinho ganhou milhões com o FC Porto sem fazer nada e "suspeita que o agente tem funcionado como um 'testa de ferro' de Pinto da Costa".