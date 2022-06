Mulher de Fernando Madureira também deixa recado a André Villas-Boas: «Tem vergonha!»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sandra Madureira, a mulher de Fernando Madureira, o líder dos Super Dragões, também se manifestou nas redes sociais depois de André Villas-Boasde se candidatar às eleições do FC Porto em 2024."Respeito por 40 anos de serviço! Respeito pela vida! A carroça não se põe à frente dos bois! Até parece que quer empurrar o sr presidente Jorge Nuno Pinto da Costa pela porta fora! Tem vergonha!", escreveu Sandra Madureira nas stories do Instagram.Fernando Madureira tambémdo ex-treinador do FC Porto.