Mulher morre devido a "problema de saúde repentino" durante Corrida do Dragão

Uma mulher, de 69 anos, faleceu durante a manhã deste domingo enquanto participava na caminhada da Corrida do Dragão. No seu site, o FC Porto informou que a mesma sofreu um "problema de saúde repentino", lamentando o sucedido."Durante o percurso, uma senhora que se juntou à caminhada sofreu um problema de saúde repentino e acabou por falecer. O FC Porto lamenta este acontecimento e envia as mais sentidas condolências à família", publicaram os dragões.O evento, que decorre nas imediações do Estádio do Dragão e é organizado pelos Dragões Marcoenses e pela Global Sport, contou com a presença de Pinto da Costa. "Foi uma jornada de confraternização fantástica, estiveram aqui 7 mil pessoas a fazer algo que faz bem ao corpo e, sobretudo, ao espírito. Foi com muito prazer que assisti à parte final e à entrega de prémios. Felicito os vencedores e os vencedores foram todos os que concorreram, os 7 mil foram vencedores, pois proporcionaram uma grande jornada do FC Porto e da juventude. É com a maior satisfação que vemos estas iniciativas, pois são muito importantes e proporcionam também um convívio entre portistas de várias regiões e de várias casas", afirmou aos meios do clube.