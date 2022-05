Multa de 7.010 euros ao FC Porto por pirotecnia no jogo com o Estoril

O Conselho de Disciplina da FPF aplicou uma multa de 7.010 euros ao FC Porto por comportamento incorreto do público no encontro com o Estoril, que foi o jogo de consagração dos novos campeões nacionais.O mapa de castigos cita o relatório do delegado da Liga Portugal, bem detalhado quanto aos momentos em que foram usados artefactos pirotécnicos nas bancadas onde estavam adeptos portistas: dois potes de fumo antes do início do jogo; dois very lights e dois petardos aos 47'; três potes de fumo e um very light aos 56'; um pote de fumo aos 88'; três petardos aos 89'; e um pote de fumo aos 90'+2.