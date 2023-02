Multimilionário iraniano pensa em Taremi se conseguir comprar o Tottenham

Jahm Najafi, milionário iraniano, está a ponderar avançar para a compra do Tottenham e, segundo a imprensa do Irão, se isso acontecer quer contratar Mehdi Taremi ao FC Porto. A notícia foi avançada pelo 'Tehran Times' e junta o desejo do multimilionário em comprar o emblema londrino ao de contar com um compatriota na equipa.A possibilidade de Najafi comprar os spurs foi adiantada no dia 15 de fevereiro pelo jornal inglês 'The Financial Times', num negócio que pode chegar ao 3,5 mil milhões de euros. O multimilionário, que também tem nacionalidade norte-americana, é ainda coproprietário dos Phoenix Suns, da NBA, e tem uma participação na Mclaren, da Fórmula 1.De recordar que Taremi tem contrato com o FC Porto até junho de 2024 e está blindado por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.