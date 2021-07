Multiplicam-se as homenagens a Luis Díaz

É o homem do momento. Luis Díaz virou fenómeno muito às custas da participação na Copa América, pela Colômbia. Foram cinco jogos e quatro golos, incluindo os que marcou aos finalistas Argentina e Brasil, que projetaram o avançado do FC Porto no espaço mediático, sobretudo agora que foi eleito jogador revelação da prova continental, além de ter integrado o onze ideal.





El club, en cabeza del presidente Alejandro Arteta, rindió un emotivo homenaje a @LuisFDiaz19 , gran revelación de la Copa América 2021. ¡Siempre bienvenido en casa! #VamosJunior ?? pic.twitter.com/RPPmb0EMyo — Club Junior FC (@JuniorClubSA) July 13, 2021

Ora, antes disso, Díaz já havia sido alvo de uma tremenda ovação num restaurante da Colômbia, mas as homenagens ao avançado cafetero multiplicam-se e, esta terça-feira, foi distinguido pelo Junior Barranquilla, clube do qual se transferiu para o FC Porto em 2019, com uma peça de reconhecimento pelas atuações ao serviço da Colômbia, que lhe foi entregue em mãos pelo presidente Alejandro Arteta.Mas há mais. O jogador do FC Porto vai agora ser homenageado pela sua terra natal, no caso Barrancas. A cerimónia está marcada para esta quarta-feira e Díaz receberá a maior distinção daquele município, a medalha Luis Antonio Robles Suarez, na presença, entre outros, da vice-ministra do desporto, Lina María Barrera.