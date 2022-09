Museu do FC Porto associa-se a evento da União Europeia

Com a chancela da União Europeia, o serviço educativo do Museu FC Porto realiza no próximo sábado, dia 24 de setembro, a visita temática 'Pegada Artística do Dragão', com sensibilização para a importância do clube no enquadramento de um futuro sustentável e nos planos do desenvolvimento cultural, social e turístico.Isto surge no âmbito das Jornadas Europeias do Património, este ano dedicado ao Património Sustentável. "Ao longo do percurso, a Valquíria Dragão (Museu) e a escultura Sobre Chamas (Estádio) são duas das várias criações concebidas em exclusivo para o FC Porto a descobrir nesta abordagem especial ao universo azul e branco do Estádio do Dragão e do Dragão Arena. Joana Vasconcelos, Alberto Carneiro, Rigo 23, Gémeo Luís, Mr. Dheo e Hazul Luzah são nomes residentes nesta centralidade artística da cidade, que também segue o traço da arquitetura de Manuel Salgado, criador do estádio e do pavilhão – ou seja, o coração cada vez mais ecológico e assente em princípios de sustentabilidade do FC Porto", explicam os dragões no seu site oficial.Note-se ainda que a participação no evento é gratuita, mas está condicionada a portadores de bilhetes Tour FC Porto e a lotação máxima, aconselhando-se, nesse sentido, a inscrição prévia.