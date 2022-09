Museu FC Porto eleito Melhor Atração nacional em prémio internacional

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Museu FC Porto, em conjunto com o Estádio do Dragão, foi esta terça-feira designado Melhor Atração em Portugal nos Remarkable Venue Awards, atribuídos por uma plataforma online de bilhética da Holanda, concorrendo agora a um prémio internacional.O prémio distingue museus e outros espaços em França, Itália, Holanda, Espanha, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos e Alemanha, em várias categorias, com o espaço dedicado à história dos dragões nomeado na categoria Melhor Atração.

Parte da eleição internacional nesta categoria será feita pelo público, que pode votar online até 19 de outubro.

Os vencedores serão conhecidos em novembro, numa gala que se realizará em Sevilha, em Espanha.