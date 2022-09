Nakajima não se arrepende de ter recusado treinar no FC Porto: «A minha mulher estava doente...»

Nakajima comentou, finalmente, o porquê de ter recusado treinar com o FC Porto na altura em que a pandemia da Covid-19 surgiu, em 2020. Uma decisão que afastou o japonês em definitivo das opções de Sérgio Conceição, mas que não lhe causa qualquer tipo de arrependimento."Naquela altura não sabia o que era o coronavírus e não havia cura. A minha esposa tem asma e uma pneumonia era séria ameaça à vida. Algumas pessoas morreram assim e a minha filha ainda era pequena. Para mim, a família é a coisa mais importante, coloco-a acima de tudo", explicou Nakajima numa extensa entrevista à revista "Goethe", do Japão, feita em julho mas só agora publicada. E prosseguiu: "Enquanto outras equipas ainda treinavam com pequenos grupos de jogadores, o FC Porto começou a treinar com toda a equipa. Tínhamos duas salas separadas, mas não me parecia socialmente distanciado. A minha mulher estava doente na altura se eu fosse infetado com Covid-19 colocaria a minha família em risco. Não quero ver minha esposa e filha sofrerem, então tomei a decisão de ficar com elas. Não participei nos treinos, perdi a minha posição na equipa, mas não me arrependo."Esta decisão aconteceu antes de Nakajima ser emprestado ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, e ao Portimonense, sendo que atualmente se encontra com o futuro indefinido e não foi sequer inscrito pelo FC Porto na Liga de Clubes. "A verdade é que a cada ano que passa estou mais velho [28 anos], mas quero manter a cabeça no lugar. Quero dar o meu melhor e crescer dia a dia. Acho que vai ser difícil, mas quero fazê-lo. Quero melhorar ainda mais o meu futebol para poder fazer aquelas jogadas que só eu sei fazer", atirou o japonês, que ainda sonha com a presença no Mundial'2022, que se disputa em novembro e dezembro no Qatar. "Fiquei de fora da seleção do Japão, se precisarem de mim estarei disponível. Como só há uma chamada antes do Mundial, a possibilidade é bem baixa. Costumava pensar que definitivamente seria selecionado, mas agora não me importo se não for."