Nakajima rescinde com o FC Porto e ruma aos turcos do Antalyaspor

Nakajima já não é jogador do FC Porto e será em breve oficializado como reforço dos turcos do Antalyaspor. De acordo com a imprensa turca, o criativo japonês vai assinar um contrato de duas épocas, numa operação sem custos para o atual 10.º classificado do campeonato da Turquia.Ao fim de três anos de ligação com o FC Porto, sem se conseguir afirmar e com empréstimos ao Al Ain e ao Portimonense, Nakajima rescinde assim a sua ligação aos dragões, que era válida por mais duas épocas.