Namaso: «É um sonho estar aqui a jogar jogos destes com o FC Porto»

Namaso voltou a ser feliz na Allianz Cup, depois de também já ter marcado no triunfo em Chaves. O avançado inglês falou no final da habitual flash-interview e expressou-se num português bem razoável."É um sonho estar aqui a jogar jogos destes com o FC Porto. Como costumo dizer estou muito feliz por estar aquí, fizemos um bom jogo e já estamos agora a pensar na final de sábado. Se é para ganhar? Espero que sim, que seja desta e é esse o nosso objetivo. Queremos sempre ganhar títulos e vamos fazer de tudo para ganhar este", referiu à Sport TV.O avançado não ficou surpreendido com a titularidade no jogo na noite da quarta-feira, em Leiria, mostrando-se sempre preparado para jogar."Como costumo dizer, trabalho sempre para quando for chamado dar sempre o meu máximo, no banco ou a titular é sempre assim…", frisou.