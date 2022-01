Nanu deixa mensagem de despedida ao universo portista: «Este ano é nosso»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por A^ N G E L O G O M E S ® (@nanu.u)

Nanu deixou uma mensagem de agradecimento a toda a estrutura do FC Porto e adeptos, pouco depois de ter sido anunciado o seu empréstimo ao FC Dallas , da MLS."Quero agradecer ao FC Porto, Presidente, estrutura, staff, equipa técnica, aos meus colegas e adeptos, por tudo. Somos uma família, este ano é nosso, na raça", escreveu o defesa, de 27 anos, numa mensagem no Instagram, que logo de imediato foi aplaudida por Wilson Manafá: "Vamos carembe! Boa sorte meu mano!" Também Otávio deu um incentivo ao amigo: "Boa sorte nesse novo desafio irmão, estou torcendo por ti."O lateral, que se estreia amanhã na CAN, pela Guiné-Bissau, realizou 19 jogos pelos dragões na época passada, mas na presente temporada não foi além de duas presenças, ambas para a Allianz Cup, motivo que acelerou a sua saída do clube para jogar com mais regularidade.Recorde-se que Nanu sai por empréstimo até ao final deste ano, ficando o FC Dallas com direito de opção de compra no final da cedência.