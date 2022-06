Nanu recebeu medalha de campeão e apontou ao futuro: «Sei que vamos ter mais conquistas»

? Nanu recebeu a medalha de Campeão 21/22 e falou da dobradinha

"É um momento de grande felicidade e orgulho" #CAMP30ES pic.twitter.com/lu5LhsmnFi — FC Porto (@FCPorto) June 1, 2022

Apesar de não somado qualquer minuto na Liga Bwin, Nanu teve direito a uma medalha de campeão, recebida esta quarta-feira aquando da visita ao Museu do FC Porto. O lateral, que está cedido ao FC Dallas até final da temporada, mostrou-se naturalmente "muito feliz" e deixou uma mensagem de confiança de que os dragões vão continuar a ganhar no futuro."Estou muito bem, muito feliz por receber esta maravilha, com uma conquista mais do que merecida. Estou grato e feliz por fazer parte desta grande família e deste grande clube, que merece o que tem vindo a conquistar. Agora é pensar para a frente. Ainda não vi a taça de campeão de perto, mas quero ver essa beldade. É inacreditável poder estar neste grande museu e ver estas lindas taças que conquistámos. Nunca tinha vindo aqui. Queremos encher ainda mais este lindo museu, estou muito feliz por estar aqui. Quero e tenho a certeza de que vamos mostrar muito mais e conquistar muitas mais coisas.""Foi à distância e claro que gostava muito de ter estado presente, porque sei que foi uma linda festa para todos nós, portistas e simpatizantes. O mais importante é ver esta nossa família feliz com estas conquistas, porque juntos somos mais fortes. Há que olhar para a frente, que isto nos dê mais motivação para o futuro. Sei que vamos ter mais conquistas no futuro.""É um grupo fantástico, que se apoia bastante, que trabalha sempre no limite e, como eu digo, num clube como este, temos que dar a vida e é isso que temos feito. Este grupo merece o que temos vindo a conquistar. Estas conquistas devem-se à nossa união e tenho a certeza que vai continuar assim no futuro.""Têm sido meses bons como é óbvio, temos de levar as coisas para o lado positivo, para o bem e para o mal, é sempre uma aprendizagem. Estou aqui para continuar a lutar pelo melhor para mim e por quem eu represento, no meu caso o FC Porto e o FC Dallas. Quero dar sempre o melhor para ajudá-los na conquista dos objetivos.""Que continuemos uma família unida. Sozinhos não conseguimos nada. Temos de estar todos de mãos dadas para que o futuro seja risonho."