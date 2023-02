«Não contava com as ofertas...»: as reações à vitória do FC Porto no clássico com o Sporting

No clássico da sobrevivência, essencial para os objetivos de FC Porto e Sporting, o resultado sorriu aos dragões ( 1-2 ), que assim continuam bem vivos na luta pelo título e mantêm a diferença de 5 pontos para o líder Benfica, ao mesmo tempo que não permitiram a aproximação do Sp. Braga, que venceu o Marítimo e está dois pontos atrás, no 3º lugar.ouviu conhecidos adeptos do FC Porto sobre a vitória em Alvalade."Não contava com as ofertas, o Sporting de Varandas e Amorim não vai chegar ao 3.º lugar, mas vai ganhar o campeonato do fair play. Depois do Paulinho e o Ádan no último jogo, agora foi o Ugarte. Espero que o Benfica perca pontos, quando dependermos de nós a conversa é outra.""Foi um triunfo esmagador, o FC Porto venceu sem espinhas. A equipa jogou muito bem e tivemos dois grandes golos. Depois disto somos ainda mais candidatos ao título. Mediante as exibições do Benfica, que são fracas, o FC Porto tem hipóteses de ser campeão.""Foi um belo jogo do FC Porto, com uma excelente 2ª parte. Vimos uma exibição notável de vários jogadores, como o Pepê e o Uribe, por exemplo, e estamos de parabéns. É preciso realçar que esta equipa está sem muitos jogadores, alguns deles vitais, e assim ainda sabe melhor."