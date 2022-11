«Não há margem de manobra»: as reações à vitória do FC Porto frente ao P. Ferreira

Depois do empate com o Santa Clara, o FC Porto respondeu da melhor forma com uma goleada sobre o P. Ferreira (4-0) . A equipa de Sérgio Conceição não precisou de forçar muito para vencer e subir, ainda que à condição, ao 2º lugar. O Paços, por seu lado, segue no último lugar da Liga Bwin. Evanilson bisou e Taremi também brilhou.ouviu conhecidos adeptos dos azuis e brancos após o jogo no Dragão."Voltámos à ‘chapa 4’, se continuarmos assim vamos acabar a época em grande. O Taremi e o Evanilson são uma dupla de qualidade, só peço que não sejam intermitentes. Agora é pensar no Mafra e no Boavista, não há margem de manobra.""Na 1ª parte, sem carregar muito, o FC Porto criou espaços na zona central e aproveitou as costas dos débeis centrais do Paços para chegar ao 3-0. Na segunda, com mais espaço, desperdiçou inúmeras oportunidades, pelo que o triunfo até peca por defeito.""Foi um jogo tranquilo, a réplica que o P. Ferreira tentou dar esteve longe de contrariar o ímpeto do FC Porto, que foi muito superior. Pressão aos adversários? Temos é de pensar em fazer o nosso campeonato e continuar a lutar. Está tudo em aberto."