«Não há Taremis aqui...»: Eleven retrata-se após comentário num jogo de Padel

A Eleven Sports lamentou uma expressão utilizada por um comentador seu durante um jogo de padel, em que este, elogiando o fair play entre os praticantes, referiu "não há Taremis aqui...". Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, repudiou o comentário."Mais uma para a coleção. Mais uma vez a Eleven goza com o FC Porto e com o nosso jogador Taremi. Estes senhores são doentes. E sim, o centralismo é isto, são os comentadores de Lisboa a falarem para todo o país segundo a cartilha do próprio umbigo, sem respeito. O FC Porto, os adeptos do FC Porto e qualquer espectador decente exigem respeito. A Eleven não pode continuar a pactuar com este género de coisas. Não há coincidências", disse J. Marques no Twitter.Pouco depois, o canal de desporto deixou uma mensagem a lamentar o "comentário infeliz". "Lamentamos profundamente o comentário infeliz feito durante a meia-final do World Padel Tour Madrid desta tarde. A ELEVEN não se revê neste tipo de comportamentos, e foram tomadas as medidas necessárias para que não se volte a repetir", escreveu o canal televisivo no Twitter. Um pedido de desculpas que Francisco J. Marques abordou: "A Eleven teve o cuidado de ligar para dizer que irá reforçar as medidas de controlo sobre este género de situações. Oxalá não volte a repetir-se."