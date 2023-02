«Não nos vergam»: FC Porto visa polémicas de arbitragem e fala em "incendiários desonestos"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto visou esta quinta-feira, através da newsletter Dragões Diário, as mais recentes polémicas de arbitragem, frisando, após a vitória (2-0) frente ao Marítimo desta quarta-feira, que "independentemente de todos os obstáculos", os dragões "não se vergam"."O FC Porto venceu ontem o Marítimo por 2-0, na Madeira, num jogo em que os principais derrotados não foram os adversários enfrentados no campo, mas os incendiários desonestos que nos últimos dias montaram e difundiram até à exaustão uma narrativa absurda sobre supostos benefícios de arbitragem à equipa que ganhou as últimas quatro competições nacionais", começa por referir o FC Porto.E prossegue: "Não podemos deixar de notar que se o objetivo de tanto barulho era fazer quebrar quem quer ganhar acima de tudo, o tiro saiu manifestamente ao lado. Independentemente de todos os obstáculos, o FC Porto nunca deixa de lutar por aquilo a que considera ter direito. Não nos vergam".Com o resultado alcançado na Madeira, o FC Porto subiu ao 2.º lugar da Liga Bwin, tendo aproveitado a goleada imposta pelo Sporting ao Sp. Braga (5-0).