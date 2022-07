Narrador da BTV condenado a pagar multa superior a 3 mil euros por insultos ao FC Porto

Valdemar Duarte, narrador da BTV, foi condenado a pagar 3 mil e 640 euros em multas relativamente ao caso em quea equipa do FC Porto de "corja" e "bandidos" durante a narração do encontro entre águias e dragões nas meias-finais da Allianz Cup, em 2018/19.De acordo com a decisão do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, queteve acesso, Valdemar Duarte acabou condenado pelos crimes de difamação agravado e de ofensa a pessoa coletiva agravado, totalizando multas de 2 mil e 640 euros mais mil euros em custas crime, já reduzidas em metade por ter confessado."Corja de bandidagem", "bandidos-mor", "mafiosos" e "gentalha" foram alguns dos termos utilizados pelo jornalista. Frases como "Quando digo os números é porque tenho dificuldade em dizer os nomes [dos jogadores do FC Porto], porque aqueles que estão dentro do campo são uns bandidos" e "este mafioso deste engenheiro Luís Gonçalves mete nojo", são outros exemplos.