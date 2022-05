Nélson Puga: «A recompensa é ver a alegria que as pessoas têm com estas conquistas»

Também presente na cerimónia de entrega das taças da dobradinha ao museu, o líder do Departamento de Saúde do FC Porto, Nélson Puga, falou da recompensa por tanta dedicação de todos."Foi uma temporada que nos levou à exaustão, que envolveu o esforço de toda a gente e que só foi possível com um espírito coletivo muito forte e entreajuda e envolvimento de todos, incluindo as nossas famílias, que nos ajudam a suportar tantas horas de dedicação, diria mesmo 24 horas de ligação ininterrupta. A recompensa é ver a alegria que as pessoas têm com estas conquistas. É isso que nos faz mover. É sentir que temos uma equipa que contribuiu de forma incondicional, sempre com objetivo de dar alegria às pessoas", afirmou aos microfones do Porto Canal.