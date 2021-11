Nem Sérgio Conceição fugiu ao túnel: aniversário assinalado com.. 'cachaços'

O plantel do FC Porto brindou Sérgio Conceição com uma partida no treino desta segunda-feira. No dia em que o técnico completa mais um ano de vida, somando agora 47, os jogadores dos dragões fizeram o habitual túnel de cachaços.A imagem foi partilhada pelo próprio clube nas redes sociais e nesta é possível ver a boa disposição generalizada ainda antes de o treinador ir ao 'castigo'.