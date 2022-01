Notícia Record confirmada: Renzo Saravia oficializado no Olival

Tal como Record anunciou em primeira mão, Renzo Saravia já trabalhou integrado no Olival, esta segunda-feira, em nova sessão de preparação para o jogo de quarta-feira, frente ao Vizela, referente aos quartos de final da Taça de Portugal.





Conforme o nosso jornal também já tinha adiantado, o lateral direito, que terminou o período de empréstimo ao Internacional de Porto Alegre no passado mês de dezembro, vai ser agora observado por Sérgio Conceição tendo em vista a possível inscrição na Liga Portugal para poder constituir opção no que falta jogar na presente temporada.Saravia, tal como Record explicou em tempo oportuno, foi a solução encontrada para amenizar a crise que se abateu sobre os laterais do FC Porto. Recorde-se que João Mário e Manafá estão lesionados, enquanto Nanu e Zaidu estão na CAN ao serviço, respetivamente, das seleções da Guiné-Bissau e da Nigéria.Essas quatro baixas juntam-se às dos defesas centrais, Pepe e Marcano, que permanecem em regime de tratamento às respetivas lesões e trabalho de ginásio.

Para colmatar as ausências, Sérgio Conceição voltou a chamar João Marcelo e João Mendes aos trabalhos da equipa principal.



O FC Porto volta treinar esta terça-feira, novamente no Olival, mas a partir das 16 horas. Uma hora e meia mais tarde, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição faz o lançamento do jogo com o Vizela.