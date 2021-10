O onze do FC Porto para a receção ao Milan: Evanilson é a grande novidade

Evanilson é a grande novidade no onze do FC Porto para o jogo desta noite diante do AC Milan, como Record adiantou em primeira mão. Trata-se da estreia do avançado brasileiro na presente edição da Champions, sendo ainda o primeiro jogo como titular pelos dragões na liga milionária.





Diogo Costa; João Mário, Pepe, Mbemba e Wendell; Otávio, Uribe, Sérgio Oliveira e Luis Díaz; Evanilson e TaremiSuplentes: Marchesín, Marcano, Francisco Conceição, Pepê, Zaidu, Grujic, Corona, Manafá, Vitinha, Bruno Costa, Toni Martínez e Fábio VieiraSiga o jogo