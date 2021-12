Notícia Record: Luís Gonçalves vai estar no banco do FC Porto no clássico

Luís Gonçalves vai sentar-se no banco do FC Porto no clássico do campeonato, frente ao Benfica.O administrador da SAD azul e branca tinha sido expulso no duelo da Taça de Portugal, tendo sido sancionado pelo Conselho de Disciplina da FPF com 22 dias de suspensão e 510 euros de multa.No entanto, os dragões, ao abrigo de um parecer emitido pelo departamento jurídico cujos detalhes formais ainda não são conhecidos, pelo que, segundo confirmou Record junto de fontes oficiais, Luís Gonçalves está capacitado a desempenhar funções como delegado do FC Porto.