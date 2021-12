Notícia Record: Pepê rende Luis Díaz no onze do FC Porto contra o Benfica

O brasileiro Pepê, de 24 anos, é a grande novidade no onze do FC Porto que vai defrontar o Benfica no reencontro entre os dois emblemas para o campeonato.O extremo faz assim a estreia a titular no campeonato, ele que leva 16 encontros realizados pelos dragões, mas só integrando o onze perante o Sintrense, na Taça de Portugal, e igualmente na visita desastrosa ao terreno do Santa Clara que redundou na eliminação da Allianz Cup. Encontro esse onde, de resto, foi substituído ao intervalo.Tendo marcado o golo do triunfo do FC Porto frente ao Rio Ave, no encontro de encerramento da participação na Allianz Cup, a 15 de dezembro, Pepê terá ganho algum crédito junto de Sérgio Conceição, ganhando agora a corrida à titularidade a Corona.Face ao positivo por Covid de Luis Díaz, que se soma ao castigo de Evanilson, a decisão do técnico foi a de depositar a confiança no reforço contratado ao Grémio de Porto Alegre, com custos globais de 16,7 milhões de euros, e que no emblema brasileiro foi companheiro do benfiquista Everton Cebolinha.