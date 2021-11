Notícia Record: Pepe vai ser titular contra o Liverpool

Decisão tomada. Segundo apurou, Pepe vai a jogo frente ao Liverpool, no jogo desta quarta-feira, referente à 5.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.O central falhou o jogo com o Feirense, devido a uma lesão muscular, mas recuperou para este duelo em Anfield, que pode ser decisivo para as contas finais do grupo. Pepe cumpre, assim, o jogo número 200 com a camisola do FC Porto.