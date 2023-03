Notícia Record: Sérgio Conceição equaciona sair já do FC Porto

Pinto da Costa: «Comprámos o Grujic por 10 milhões de euros, o Veron por 10, o David Carmo por 20...» Pinto da Costa: «Comprámos o Grujic por 10 milhões de euros, o Veron por 10, o David Carmo por 20...»

Sérgio Conceição pondera deixar o comando técnico do FC Porto ainda nesta paragem competitiva para os compromissos das seleções nacionais, apurou. O treinador dos dragões está a equacionar a sua saída dos dragões, no seguimento das últimas declarações de Pinto da Costa , da noite de segunda-feira, sobre o investimento na equipa de futebol.De acordo com as informações recolhidas, Sérgio Conceição sente-se desiludido com o rumo que a situação acabou por tomar e sobretudo desamparado quanto ao trabalho que tem sido feito pela sua equipa técnica desde 2017/18. Um sentimento de injustiça agudizado pela intervenção de Pinto da Costa e à qual o técnico já respondeu indirectamente numa publicação no Instagram esta terça-feira