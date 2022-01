Trata-se de um empréstimo com opção de compra não obrigatória, pelo que, no final da temporada, os romanos dirão se querem ou não ficar com o internacional português a título definitivo. Tal como era ambição de José Mourinho, Sérgio Oliveira poderá já ser opção para a próxima partida da Roma, diante do Cagliari, no domingo.

Sérgio Oliveira vai ser reforço da Roma e, de acordo com as informações recolhidas por, o negócio será oficializado esta quarta-feira na capital italiana já com a presença do jogador.