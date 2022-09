Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Nova reação dos Super Dragões: «Os mal intencionados persistem em tentar criar guerras artificiais» Claque do FC Porto volta a falar do caso de apedrejamento ao carro onde seguia a família de Conceição, mostrando-se solidária com o técnico





• Foto: Tony Dias/Movephoto