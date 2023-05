Novas camisolas do FC Porto terão escapado

Dois dos equipamentos do FC Porto para 2023/24 podem já ser conhecidos. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o desenho de duas camisolas, sendo que, na principal, destaca-se o regresso das listas azuis e brancas mais largas do que nos últimos anos. No caso da camisola alternativa, que partilha alguns pormenores com a da época 2011/12, predominam tons bege, com um apontamento geométrico na parte superior do peito, além de pormenores cromáticos ao nível da gola, do símbolo do clube e do patrocinador. Os adeptos portistas, que nas redes sociais partilharam comentários tanto positivos como negativos, terão de esperar para perceber se estes alegados desenhos se confirmam como os oficiais.